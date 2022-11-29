29 ноября 2022, 16:55
Еще один рентген-кабинет открыли в Раменской больнице
Новый аппарат для рентгена заработал в хирургическом корпусе Раменской больницы. Его стоимость составила свыше 18 миллионов рублей, рассказала первый зампред правительства Светлана Стригункова.
«Это уже 2-й рентгенаппарат, который мы запускаем в Раменской больнице с начала года. Также ранее здесь были введены в работу маммограф и флюорограф», — рассказала она.
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Новый аппарат будут использовать для исследований пациентов в травмпункте, стационаре и в приемном отделении. Заведующий отделением Александр Кожевников рассказал, что оборудование обладает цифровой системой визуализации и простотой в использовании.
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«Снимки сохраняются в цифровом формате и сразу передаются медицинским специалистам», — добавил он.
Новую технику закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение».
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Раменское
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