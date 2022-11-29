Подмосковье 29 ноября 2022, 16:55 Еще один рентген-кабинет открыли в Раменской больнице

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Новый аппарат для рентгена заработал в хирургическом корпусе Раменской больницы. Его стоимость составила свыше 18 миллионов рублей, рассказала первый зампред правительства Светлана Стригункова.

«Это уже 2-й рентгенаппарат, который мы запускаем в Раменской больнице с начала года. Также ранее здесь были введены в работу маммограф и флюорограф», — рассказала она.

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Новый аппарат будут использовать для исследований пациентов в травмпункте, стационаре и в приемном отделении. Заведующий отделением Александр Кожевников рассказал, что оборудование обладает цифровой системой визуализации и простотой в использовании.

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«Снимки сохраняются в цифровом формате и сразу передаются медицинским специалистам», — добавил он.

Новую технику закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение».

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