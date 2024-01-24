Подмосковье 24 января 2024, 12:53 Еще один рентген-аппарат установили в больнице в Наро-Фоминске Пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

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Новый цифровой рентген-аппарат заработал в Верейском филиале Наро-Фоминской больницы. Его установили вместо старого аналогового оборудования.

«В Подмосковье реализуется масштабная программа по замене аналоговой тяжелой медтехники на цифровую. К концу 2024 года планируется обновить все устаревшие рентген-аппараты, флюорографы и маммографы», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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На закупку нового аппарата направили около 20 миллионов рублей. Это уже второй рентген-аппарат в больнице, который запустили в 2024 году.

Рентген-кабинет будет работать в одну смену и принимать амбулаторных пациентов из близлежащих населенных пунктов — это около 20 человек в день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Сейчас больница готова на 80%.

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