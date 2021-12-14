Еще один пункт приема строительных отходов появится в Подмосковье

В ближайшее время в Московской области начнет работать 15-й по счету пункт приема строительных отходов. Об этом стало известно в ходе выездного совещания комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии, передает пресс-служба областного парламента.

В ходе выездного заседания представители комитета обсудили первые итоги формирования системы обращения со смешанными строительными отходами (ОССиГ).

Депутаты осмотрели комплекс от оператора «РТ-Инвест», расположенный в Дмитрове. Мощность сортировочных линий там рассчитана на 200 тысяч тонн в год. Автоматические сепараторы извлекают из общей массы отходов восемь типов «полезных фракций»: металлы, полимеры, макулатуру, стекло, древесину и некоторые другие. Отобранные материалы отправляются на переработку. В дальнейшем можно использовать до 90% переработанных материалов.

Как подчеркнули депутаты, отсутствие вторичного сырья на объектах является важным фактором — об этом не следует забывать. Переработанные материалы отправляются на предприятия, занимающиеся строительством, дорогами.

«Проблем с металлом нет, он всегда востребован. Есть вопросы с реализацией пластика, дерева. Нам нужно выстроить цепочку переработчиков и реализации вторсырья, старт этому в Московской области уже дан», — сказал глава комитета Владимир Шапкин.

В 2020 году Мособлдума приняла закон, устанавливающий одинаковые нормы и требования для всех стадий работы с ОССиГ.

С 1 июня 2021 года введена система электронных талонов. Их должны иметь все водители, перевозящие строительные отходы. Номера внесены в единую базу, автомобили можно отслеживать. За нарушение правил обращения с отходами грозит штраф.

Ранее стало известно, что россиян в 2021 году стала больше волновать экологичность. Число поисковых запросов со словами «эко френдли» (eco-friendly) выросло на 40%.