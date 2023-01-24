Подмосковье 24 января 2023, 16:57 Еще один пункт изготовления маскировочных сетей для СВО открылся в Истре

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Пункт плетения маскировочных сетей открылся в Истре в молодежном центре «Мир». В округе работает уже четыре точки, где волонтеры занимаются этой работой. Сделать такие сети самостоятельно и помочь солдатам может любой желающий.

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Маскировочные сети в основном изготавливают размером три на четыре метра. В дальнейшем их можно будет соединить и увеличить на столько, на сколько нужно. Но есть и исключения. Сейчас у волонтеров заказ на длинную 10-метровую сеть.

Такими сетями укрывают военную технику, орудия и самих бойцов от дронов противника. Для производства нужны обычные сети и ткань, которая нарезается особой техникой — елочкой. Неравнодушные жители Истры приносят для этого шторы, скатерти, простыни, а кто-то даже пожертвовал два свадебных платья.

Точки по плетению маскировочных сетей открыты в клубе «Активное Долголетие», расположенном в здании Дома ветеранов, в школе № 2, в Истринском Доме культуры и в молодежном центре «Мир». Чтобы присоединиться и помочь, можно обратиться в пункт поддержки мобилизованных и их семей либо связаться с организаторами по номеру телефона: +7 (929) 595-10-97.

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