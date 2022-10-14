Новый производственный центр со складами построили в индустриальном парке Черноголовки | 360°

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Новый производственный центр со складами построили в индустриальном парке Черноголовки

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Еще одно производственно-складское здание появилось в Подмосковье. Комплекс площадью более четыре тысяч квадратных метров построили в Черноголовке в индустриальном парке «Заречный». Об этом рассказала зампред правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Как сообщила глава министерства, в проект вложили 120 миллионов рублей.

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«Здесь будут расширены складские площади компании „Юниэль“ — производителя энергосберегающих ламп, а также компании „Александр Браун“, выпускающей бумагу и канцелярские принадлежности», — добавила она.

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Екатерина Зиновьева добавила, что в индустриальном парке «Заречный» уже трудоустроились свыше 200 человек. Объем инвестиций в его резидентов составил 258 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

Строительство

Черноголовка

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