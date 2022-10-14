Новый производственный центр со складами построили в индустриальном парке Черноголовки | 360°

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Мир
15 октября 2022, 20:58
Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации
Мир
15 октября 2022, 20:54
США призвали отказаться от трех ключевых союзников
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Москва
15 октября 2022, 20:54
Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы
Подмосковье
15 октября 2022, 20:44
Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах
Мир
15 октября 2022, 20:31
Румынию уличили в продаже электричества по завышенным ценам
Мир
15 октября 2022, 20:26
Полиция Норвегии задержала россиянина из-за управления дроном
Мир
15 октября 2022, 20:19
США предрекли резкое снижение поставок вооружения на Украину
Происшествия
15 октября 2022, 20:17
Число погибших в аварии на угольной шахте в Турции возросло до 41
Общество
15 октября 2022, 20:17
Кабмин направил на ликвидацию вреда в Усолье-Сибирском 257 миллионов рублей