Новый производственный центр со складами построили в индустриальном парке Черноголовки | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 16:22 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новый производственный центр со складами построили в индустриальном парке Черноголовки

Читать 360tv в

Еще одно производственно-складское здание появилось в Подмосковье. Комплекс площадью более четыре тысяч квадратных метров построили в Черноголовке в индустриальном парке «Заречный». Об этом рассказала зампред правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Как сообщила глава министерства, в проект вложили 120 миллионов рублей.

Реклама

«Здесь будут расширены складские площади компании „Юниэль“ — производителя энергосберегающих ламп, а также компании „Александр Браун“, выпускающей бумагу и канцелярские принадлежности», — добавила она.

Реклама

Екатерина Зиновьева добавила, что в индустриальном парке «Заречный» уже трудоустроились свыше 200 человек. Объем инвестиций в его резидентов составил 258 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

0 0 0 0 0 0