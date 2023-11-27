Подмосковье 27 ноября 2023, 18:48 Еще один поток образовательного курса для экспортеров завершился в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Юбилейный поток акселерационной программы «Экспортный форсаж» завершился в Подмосковье. На этот раз обучение прошли 17 компаний.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что интенсив стартовал в сентябре. За это время компании прошли шесть образовательных модулей и приобрели навыки, необходимые для эффективной реализации экспортного проекта.

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Участие в программе бесплатное. Подробнее с ее условиями можно ознакомиться на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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