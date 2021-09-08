Еще один пост скорой помощи отремонтировали в Подмосковье

В Подмосковье в Химках отремонтировали еще один пост скорой помощи. Были проведены отделочные и сантехнические работы, замена напольного покрытия, коммуникаций и установка новых дверей.

Речь идет о Сходненском посту Московской областной станции скорой медицинской помощи. «Ежедневно на пульт диспетчерской скорой помощи поступают тысячи вызовов. Поэтому важно, чтобы сотрудники скорой работали в комфортных условиях», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Источник фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Недавно строители завершили ремонт на Воскресенской и Чеховской подстанциях, а также на Реутовском, Краснозаводском, Белоозерском, Котельниковском, и Дороховском постах скорой медицинской помощи.