08 сентября 2021, 13:55
Еще один пост скорой помощи отремонтировали в Подмосковье
В Подмосковье в Химках отремонтировали еще один пост скорой помощи. Были проведены отделочные и сантехнические работы, замена напольного покрытия, коммуникаций и установка новых дверей.
Речь идет о Сходненском посту Московской областной станции скорой медицинской помощи.
«Ежедневно на пульт диспетчерской скорой помощи поступают тысячи вызовов. Поэтому важно, чтобы сотрудники скорой работали в комфортных условиях», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Источник фото: пресс-служба Министерства здравоохранения
Недавно строители завершили ремонт на Воскресенской и Чеховской подстанциях, а также на Реутовском, Краснозаводском, Белоозерском, Котельниковском, и Дороховском постах скорой медицинской помощи.