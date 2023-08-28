Подмосковье 28 августа 2023, 08:00 Еще один подмосковный боксер стал призером чемпионата России в Хабаровске Подмосковный боксер Семыкин стал третьим на ЧР в Хабаровске Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Боксер из Электростали завоевал бронзовую медаль на чемпионате России. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Бронзовую медаль чемпионата России в весовой категории 75 килограммов завоевал боксер Алексей Семыкин из Электростали», — уточнили в ведомстве.

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Также победителем в весе 71 килограмма стал боксер Андрей Замковой из Наро-Фоминска. Теперь он первый в истории отечественного бокса восьмикратный чемпион страны.

Московскую область на турнире представляли 20 подмосковных боксеров. Восемь спортсменов по итогам чемпионата России вошли в состав национальной сборной и вышли в четвертьфинал.

В чемпионате России приняли участие 324 боксера из 60 регионов. Турнир проходил с 17 по 26 августа в Хабаровске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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