Подмосковье 15 сентября 2023, 09:23 Еще один подъезд отремонтировали в Лобне по губернаторской программе

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Подъезд в доме на улице Победы преобразился в Лобне благодаря губернаторской программе. Там покрасили стены, установили новые почтовые ящики, двери и окна.

На стенах подъезда художник изобразил достопримечательности Лобни. Это озеро Киово и храм Спаса Нерукотворного Образа.

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«Нам сделали ремонт по программе софинансирования, губернаторской программе. Сделали хорошо, никаких претензий нет, устраняли все замечания с первого раза. Жители довольны. Стараемся сейчас, чтобы было чисто, хорошо», — поделилась старшая по подъезду Ирина Чугунова.

Программа «Мой подъезд» стартовала в Подмосковье шесть лет назад. По ней подъезды преображают не только за счет жильцов — к этому подключаются управляющие компании, муниципалитет и региональное правительство, которое компенсирует большую часть затрат.

Чтобы поучаствовать в программе, необходимо провести собрание, утвердить перечень работ и направить протокол в управляющую компанию. По такой схеме в Лобне преобразили 32 подъезда.

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