Еще один парк переделают в Химках. Станет больше мест для фото, спорта и спокойного отдыха

В Московской области запустили большую программу по благоустройству. В каждом муниципалитете приводят в порядок дворы, парки, скверы, центральные площади, создают новые пространства. В Химках в прошлом году благоустроили парк Подрезково и открыли новый каток. В этом году начнут реконструкцию парка имени Льва Толстого. Результатом большой кампании стал интерес местных жителей к общественным пространствам.

Больше мест для фото

Жители Химок стали чаще выкладывать в Instаgrаm фото из местных парков. Это результат кампании по благоустройству. В городе появились и новые пространства, например, каток «Театральный». Его открыли перед Новым годом, и за короткое время он уже стал центром притяжения для местных жителей. Благодаря искусственному льду кататься там можно и в такую теплую погоду, какая была этой зимой.

Приятный бонус — каток бесплатный. Заплатить придется только за прокат коньков: 150 рублей за полтора часа. Для льготников — 100 рублей. А вот шлем все могут взять бесплатно. Рядом с катком можно покататься на горке и перекусить на фуд-корте. Там есть и шаурма, и шашлык, а согреться предлагают глинтвейном и чаем из самовара.

Некоторые любители фото даже запустили инстагонку: делают снимки в трех самых популярных местах Химок: на катке «Театральный», в парках имени Толстого и Подрезкове, — и выясняют, какое место больше оценят подписчики.

Подрезково — излюбленное место для фотосессий в Химках. Верхний ярус парка благоустроили минувшим летом. Там сделали аллеи, детскую и смотровую площадки.

Источник фото: телеканал «360»

Лучшие декорации — в парке

А парк имени Льва Толстого в 2016 году признали лучшим в Подмосковье. Смотровая площадка с видом на канал имени Москвы — фаворит у молодоженов. Любители животных приходят туда кормить белок: если у посетителей есть с собой орешки, то милые фото и видео для соцсетей им обеспечены. Для профессиональных и необычных снимков есть специальная фотозона, которую сделали подмосковные граффитисты.

Скоро парк станет еще лучше: сейчас идет работа над проектом благоустройства. Идеи могут предлагать и жители города. А реконструкцию глава Химок обещал начать летом.

«При поддержке губернатора в этом году мы начинаем первый этап реконструкции парка Толстого. Это сложный процесс, в который вовлечены десятки узкопрофильных специалистов и, конечно же, жителей Химок», — заявил в своем обращении к жителям глава г. о. Химки Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Парк планируют разделить. Там появятся фуд-корт, велопарк, спортивная площадка и зона отдыха. Ее тоже поделят: те, кто предпочитает спокойный отдых, могут заниматься йогой и читать книги, а для активных жителей организуют занятия аэробикой и танцами.

«Вместо забора, прозванного в соцсетях „кладбищенским“, будет красивый забор. Входные группы реконструируют, все электросети с воздуха уберут под землю», — отметил специалист по связям с общественностью Объединенной дирекции парков Константин Рубанский.

На реконструкцию парка уйдет два года. Как именно он преобразится, еще увидим, но одно известно точно: фотозон в Химках станет еще больше.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в этом году благоустроят больше 60 пространств, 46 из них по нацпроекту «Жилье и городская среда». Приведут в порядок территорию Акуловского водоканала в Королеве, построят набережную Клязьмы в Орехово-Зуеве. Такие поручения дал губернатор области Андрей Воробьев во время январского обращения к жителям.