Подмосковье 19 ноября 2022, 20:37 Еще один образовательный центр «Точка роста» открылся в Луховицах

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В 2022 году в городском округе Луховицы центры «Точка роста» создали на базе трех школ. Все они расположены в сельских населенных пунктах.

Федеральный проект «Точка роста» дает возможность школьникам деревень и сел изучать предметы с помощью современных гаджетов.

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Новейшее оборудование школа в поселке Орешково получила для центра «Точка роста». Здесь есть анализаторы состава воздуха, кислотности земли, а еще многочисленные датчики, подключенные прямо к компьютерам. Благодаря уникальной аппаратуре учиться ребятам стало интереснее. «Точки роста» в школе открылись по двум направлениям: биология и физика.

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«Возможность посмотреть клетку, измерить расстояния — это то, что дает современное оборудование. Я думаю, это позволит детям перейти на другое качество образования. Они будут больше вникать. Не зубрить, а понимать, как устроен мир, как устроена клетка», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

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