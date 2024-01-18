Подмосковье 18 января 2024, 17:54 Еще один молодой ученый в Химках получил квартиру по социальной ипотеке Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Сотрудница химкинского научно-производственного объединения имени Семена Алексеевича Лавочкина Виктория Демина получила сертификат на приобретение жилья. Купить квартиру рядом с домом девушка смогла благодаря участию в программе губернатора Московской области «Социальная ипотека».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Невероятно разные задачи, общение с интересными людьми, а также уникальные проекты дают огромную мотивацию работать и улучшать свои знания для применения работе. Всегда мечтала жить рядом с работой. И благодаря программе эта мечта сбылась! Выбрала двухкомнатную квартиру, в которую переехали вместе с сыном!», — поделилась Виктория Демина.

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В прошлом году семь специалистов научно-производственного объединения «Энергомаш» и четыре сотрудника научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина получили сертификаты на приобретение жилья в рамках программы «Социальная ипотека». Свидетельства о праве на получение жилищной субсидии были вручены заместителем председателя правительства — министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Цель областной программы заключается в поддержке людей с наиболее востребованными специальностями, такими как учителя, воспитатели, врачи, фельдшеры, молодые ученые, уникальные специалисты и тренеры. В соответствии с условиями программы, Московская область оплачивает полную стоимость жилья, а специалисты выплачивают только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

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