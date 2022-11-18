Подмосковье 18 ноября 2022, 12:30 Еще один многоэтажный дом в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах построят в 2025 году

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Строительство 25-этажного жилого дома на 336 квартир началось в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах. Работы планируют завершить в 2025 году, сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Как объяснил глава ведомства Артур Гарибян, передачу ключей будут производить по новой схеме с применением эскроу-счетов.

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«То есть, денежные средства дольщиков хранятся в банке и поступят на счет застройщика только после ввода объекта в эксплуатацию», — объяснил он.

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Дом станет 15-м в жилом комплексе. Ранее здесь завершили строительство 10 зданий. Еще четыре продолжают возводить и планируют сдать в 2023 году.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.

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