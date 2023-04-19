Подмосковье 19 апреля 2023, 16:05 Еще один крупный инвестор из Подмосковья получит налоговые льготы Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Лидер 5» по производству бутилированной воды и соков из Дмитрова получит налоговые льготы в качестве государственной поддержки. Программу строительства крупного завода внесли в реестр региональных инвестиционных проектов.

«Инвестиции в запуск предприятия превысят 4,6 миллиарда рублей. На заводе планируется создать 170 рабочих мест. В рамках господдержки предприятие получит ряд налоговых льгот», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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После включения в реестр региональных инвестиционных проектов для компании до 2028 года будет снижен налог на прибыль с 20 до 10%. Когда завод заработает, инвестор не будет оплачивать налоги на имущество в первые четыре года, а затем ставка составит 1,1% вместо 2,2%.

Проект планируется запустить в 2025 году. Компания планирует производить более 100 миллионов бутылок разных безалкогольных напитков в год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды. Напитки «Святой источник» будут продавать в России и экспортировать.

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