Подмосковье 08 декабря 2023, 13:37 Еще один корпус ЖК «Жулебино парк» в Люберцах получил кадастровый номер Пресс-служба Министерства жилищной политики

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Корпус № 9 жилого комплекса «Жулебино парк» в Люберцах поставили на кадастр. Это стало возможным благодаря совместной работе Минжилполитики Подмосковья и Росреестра.

В ведомстве напомнили, что постановка на кадастровый учет дает возможность дольщикам получить квартиры в собственность и распоряжаться ими.

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На территории ЖК также работает детский сад на 350 мест и две поликлиники. Рядом расположены Кузьминский и Жулебинская парки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что вопрос обманутых дольщиков окончательно решат до конца года. Их количество на сегодняшний день составляет 3,4 тысячи человек.

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