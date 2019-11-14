Еще один корпус ЖК «Опалиха» достроили в Красногорске. Свои квартиры получат 700 человек

14-й корпус ЖК «Опалиха» готов принять жильцов — свежая краска, асфальт и обустроенный двор. Последнюю проверку провели сотрудники Главстройнадзора Московской области.

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Этот ЖК должна была построить компания «Урбан групп». От деятельности одного из самых известных аферистов на рынке недвижимости пострадали десятки тысяч дольщиков. Сегодня еще 700 человек стали на шаг ближе к собственному жилью.

«Впечатление неплохое. Наконец-то мы это сделали, наконец-то мы его доработали совместными усилиями правительства Московской области, федерального центра», — сказал Артур Гарибян, начальник ГУ Госстройнадзора Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Жилые комплексы «Урбан групп» раскиданы по всей области. Летом в «Видный город» даже ездили вице-премьер Виталий Мутко и глава Подмосковья Андрей Воробьев. На месте решали, как достраивать дома.

Чтобы не повторить печальный опыт «Урбан групп» в Московской области разработали меры предосторожности. В приложении «Добродел» появился раздел «Подмосковные стройки». Все объекты там помечены точками разных цветов: зеленый — строительство идет в графике, желтый — отставание менее чем на шесть месяцев, красный — просрочка больше чем полгода. Кроме того, там же можно получить исчерпывающую информацию о застройщике и проекте.

Источник фото: телеканал «360»

Вместе с эскроу-счетами такая система выглядит как некий гарант для прав дольщиков. Поэтому исключив проблемы будущих покупателей квартир, в Подмосковье сосредоточились на главной проблеме: обеспечить права обманутых людей.

«Я думаю, что на 14-й корпус мы дадим ЗОС (заключение о соответствии — прим. ред.) 16-й корпус немножко подождет, а строители доделают его в ближайшее время», — отметил Артур Гарибян, начальник ГУ Госстройнадзора Московской области.

В 14-й корпус скоро заедут жильцы, но стройка продолжается. До конца года обещают сдать еще два дома: 16-й и 18-й корпуса. Сейчас все силы брошены именно на жилье. Поэтому, как ни хотелось бы сделать все и сразу, но школы и другие объекты жителям придется подождать.

Источник фото: телеканал «360»

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«Ведутся работы по 16-му корпусу и 18-му, которые мы в этом году заявили на сдачу. Работы ведутся высокими темпами. Количество людей на каждом объекте достаточное», — заявил Иван Косов, генеральный директор технического заказчика Фонда обманутых дольщиков.

Всего в Подмосковье осталось обеспечить права 26 тысяч дольщиков. Работа идет поступательно, но пять лет назад жилье ждали в три раза больше покупателей. В областном правительстве гарантируют: свои квартиры получат все.