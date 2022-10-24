Еще один корпус ЖК «Новоград Павлино» построили в Балашихе | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 15:49 Еще один корпус ЖК «Новоград Павлино» построили в Балашихе

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В Балашихе завершилось масштабное строительство — там возвели еще один корпус в массивном ЖК «Новоград Павлино». Уже очень скоро собираются начать выдавать ключи владельцам квартир.

«В скором времени этот жилой массив поступит в распоряжение владельцев 719-ти квартир», — прокомментировал Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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«Новоград Павлино» в целом очень активно развивается. Там ранее уже сдали школу, которая оказалась очень вместительной — в ней могут заниматься одновременно 1,6 тысячи учеников. Уже построили и еще один корпус. В ближайшем будущем там собираются возвести и детский сад, который очень нужен местным жителям. Ведется строительство еще пяти домов, работы в этом направлении продолжаются.

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