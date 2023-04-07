Подмосковье 07 апреля 2023, 10:48 Еще один корпус ЖК «Новая Рига» достроят в Красногорске в начале 2024 года Застройщик ГК "Гранель"

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Жилой комплекс «Новая Рига» продолжают строить в Красногорске. Один из корпусов планируют сдать в начале следующего года, еще один — в начале 2025-го.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в конце февраля в ЖК открыли детский сад на 320 мест, а также школу на 1150 учеников. В будущем там появится еще одно дошкольное учреждение, поликлиника и спортивный центр.

Жилой комплекс находится недалеко от заповедника «Лохин остров» и музея-усадьбы Архангельское. Также ЖК имеет хорошую транспортную доступность благодаря близости Новорижского и Рублево-Успенского шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе — негативным.

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