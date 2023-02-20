Подмосковье 20 февраля 2023, 22:44 Еще один корпус ЖК «Бекасово» в Наро-Фоминске поставили на кадастровый учет

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Очередной корпус жилого комплекса «Бекасово» в Наро-Фоминске поставили на кадастровый учет. Дом получил адрес: улица Дружная, 10/2.

«Теперь граждане смогут записать детей в детский сады и школы, прикрепиться к поликлинике, оформить право собственности на недвижимость и осуществлять еще целый ряд юридических процедур», — сообщила региональный министр жилполитики Инна Федотова.

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В 2013 году застройщик «Квартал сервис» начал строительство жилого комплекса из шести зданий. Позднее компания обанкротилась. Осенью прошлого года наблюдательный совет Фонда развития территорий решил достроить объекты.

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Этим занялся Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства региона. В итоге ЖК возвели в конце 2022 года.

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