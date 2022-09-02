Подмосковье 02 сентября 2022, 12:47 Поделиться Telegram

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Viber Еще один корпус складского комплекса открыли в Дмитрове

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Новый склад приступил к работе на территории логистического комплекса «Белый Раст Логистика». Инвестиции в его строительство составили 800 миллионов рублей.

О проекте, реализуемом в Дмитровском городском округе, рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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«Компания „Белый Раст Логистика“ реализует масштабный инвестиционный проект по созданию логистического комплекса общей площадью 230 тысяч квадратных метра. Общая стоимость инвестиций превышает 10 миллиардов рублей. На данный момент на площадке уже работают 14 резидентов, которыми занято более 200 тысяч квадратных метров. Теперь инвестор запускает еще один складской корпус площадью 18 тысяч квадратных метров», — отметила Зиновьева.

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Новые предназначены для расширения действующих арендаторов. Среди них производитель мебельной фурнитуры «Меркурий», сервис экспресс-доставки посылок и грузов DPD RUS, логистический сервис нового поколения PickPoint и другие.

На территории логистического комплекса уже трудоустроены более 900 жителей Московской области. Всего в результате реализации проекта будет создано 1000 рабочих мест.

Ранее в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили о строительстве складского комплекса площадью 30 тысяч квадратных метров на территории индустриального парка «Южные врата». По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева продолжается поиск и привлечение новых инвесторов в регион.

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