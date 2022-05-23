Еще один корпус детского сада №9 откроют в Реутове

Детский сад № 9 в Реутове примет еще до 112 воспитанников благодаря новому корпусу. Он станет четвертым по счету. Это старое здание на улице Гагарина. Его давно не использовали, а сейчас капитально отремонтируют.

Полноценное преображение помещения завершат к сентябрю этого года. Здание восстановят по просьбам жителей.

Корпус разместится по адресу: улица Гагарина, дом № 20. Там находится помещение, которое не использовали уже долгие годы. Оно нуждается в реконструкции.

«При поддержке председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова идет полное обновление — строители демонтировали оконные рамы и полы, приступили к отделочным работам», — сообщили в администрации городского округа.

Кроме того, начинаются обновление кровли и установка новых окон — уже современных. В помещении заменят и внутренние коммуникации, утеплят фасад.

Детский сад № 9 «Светлячок» включает в себя три действующих корпуса. Охват составляет 700 воспитанников.

Когда отремонтируют четвертый корпус, посещать этот детский сад смогут еще 112 ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.