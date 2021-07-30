Еще один кинопаркинг появится в Подмосковье в августе

В Подмосковье проект «Кинопаркинг» продолжает расширять свои границы. Новая площадка появится в августе в Одинцовском округе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.

Новая площадка «Кинопаркинга» откроется в августе на парковке парка «Захарово» в Одинцовском городском округе.

Проект запустило Министерство культуры региона вместе с ГАУК Московской области «Креативное бюро „Регион“».

В новом автокинотеатре, как и на других площадках проекта, будут показывать всеми любимые отечественные и зарубежные фильмы. Среди новинок — французская комедия 2020 года режиссера Тарека Будали «Коп на драйве».

За июль показы на четырех кинопарковках трех подмосковных округов посетили более 200 автомобилей.

Въезд в автокинотеатр бесплатный.