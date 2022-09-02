Подмосковье 02 сентября 2022, 14:32 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Еще один центр бесплатного изучения IT открылся для школьников Подмосковья

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Четвертый образовательный центр «IT-куб» открылся в Подмосковье, в Клину. Его обустроили на базе Новощаповской школы, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Теперь в регионе функционирует четыре центра, где ребята могут абсолютно бесплатно изучать IT-направления», — сказала вице-губернатор.

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Такие же центры уже открыли в Электростали, Подольске и Ленинском округе. Ирина Каклюгина отметила, что они стали популярными у школьников, потому что многие дети хотят связать свою жизнь с технологиями. Инициатива дает им возможность заранее познакомиться с будущей профессией.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 сентября. Он пожелал им быть смелыми и любознательными.

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