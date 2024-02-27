Подмосковье 27 февраля 2024, 11:12 Еще один инженер в Подмосковье получил жилье по льготной ипотеке Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Инженер из городского округа Дубна Константин Тимошенко уже делает ремонт в собственной двухкомнатной квартире, которую удалось приобрести благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Константин Тимошенко окончил Томский политехнический университет, потом переехал в Подмосковье и устроился в Объединенный институт ядерных исследований. Говорит, что с профессией определился еще в детстве.

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«Я вырос в научном городке. Большинство взрослых, у кого я мог чему-то научиться, были или военными, или учеными. Так что мое увлечение ядерными реакторами неудивительно», — говорит инженер.

Константин работает в Дубне уже пять лет. За это время успел жениться. Жилищная программа Подмосковья помогла молодой семье решить квартирный вопрос.

«Несколько моих знакомых уже получили такие сертификаты, и я решил последовать их примеру. Подал документы и получил одобрение. Мы взяли двушку на вторичном рынке. Сейчас ставим сантехнику, полностью меняем всю электрику», — рассказал Константин.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Меру поддержки могут получить медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

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