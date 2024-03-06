Подмосковье 06 марта 2024, 10:54 Еще один фельдшер из Сергиева Посада приобрел жилье благодаря льготной ипотеке Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Фельдшер неотложной медицинской помощи из Сергиево-Посадского городского округа получил сертификат по программе «Социальная ипотека» и приобрел квартиру. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Анатолий Пугин работает в Сергиево-Посадской районной больнице. Его стаж более 20 лет.

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«Медицина всегда меня привлекала, поэтому пошел учиться. В работе больше всего нравится помогать людям», — рассказывает фельдшер.

О программе «Социальная ипотека» узнал от коллег. Решил поучаствовать, и получилось.

«Взял „однушку“ на вторичном рынке. Ремонт полностью делаю сам. Очень доволен местом — дом в тихом районе, на окраине города. Лес, тишина, птицы поют», — рассказывает Анатолий Пугин.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Меру поддержки могут получить медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

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