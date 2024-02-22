Подмосковье 22 февраля 2024, 11:18 Еще один фельдшер из Химок получил жилье по льготой ипотеке Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Камила Павлова переехала в Подмосковье из Алтайского края, узнав о программе «Социальная ипотека» для медиков. Сейчас семья фельдшера уже живет в новой «трешке».

В Министерстве жилищной политики Подмосковья отметили, что стаж работы Камилы на скорой помощи приближается к 10 годам. Несколько лет она работает на подстанции скорой помощи в Химках.

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«Устраиваясь в Химки, я знала, что в Московской области действует жилищная программа. Когда мне сообщили, что моя заявка на социальную ипотеку одобрена, как будто гора с плеч упала. Ведь собрать деньги на собственную квартиру без поддержки очень сложно», — говорит медик.

В семье Камилы Павловой две дочери. Новое жилье оказалось удобным по всем параметрам.

«Мы выбрали квартиру в городском округе Солнечногорск. Смогли взять трехкомнатную. Застройщик сдавал площадь с ремонтом, поэтому мы сразу переехали. Кроме того, прямо под окнами строится хорошая школа с бассейном. Она откроется в следующем году, там девочки и будут учиться», — планирует Камила.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. С условиями получения сертификата можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

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