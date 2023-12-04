04 декабря 2023, 13:08
Еще один факт браконьерства выявили в Подмосковье за неделю
Инспекторы эконадзора выявили новый случай браконьерства в Волоколамске. Тушу лося обнаружили между деревнями Тимонино и Захарьино.
Материалы дела уже направили в МВД по Волоколамскому округу. Сейчас принимается решение о возбуждении уголовного дела.
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«Некоторые охотники, имеющие все разрешения на добычу охотресурсов, могут разделывать убитых животных на месте, однако, такие действия не совсем правильны, ведь они сбивают с толку инспекторов», — заявил министр экологии Московской области Тихон Фирсов.
Напомним, на прошлой неделе еще один подобный случай выявили в Солнечногорске.
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Экология
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