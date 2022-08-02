Еще один дом в ЖК «Восточный» в Звенигороде получил кадастровый номер

На кадастровый учет поставили еще один дом в ЖК «Восточный» в Звенигороде. Это третий корпус жилого комплекса. Это позволило хозяевам оформить права собственности и распоряжаться имуществом.

Дольщики корпуса должны были получить ключи еще в декабре 2016 года, но застройщика признали банкротом. Теперь новостройку поставили на учет благодаря работе Минжилполитики региона, управления Росреестра и администрации города. Теперь хозяева смогут прописаться в квартирах, записать детей в школу или детский сад и прикрепиться к поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в Подмосковье на 50%. С начала года в эксплуатацию ввели свыше семи миллионов квадратных метров жилья.