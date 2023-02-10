Подмосковье 10 февраля 2023, 10:43 Еще один дом в ЖК «Видный Город» в Ленинском округе поставили на кадастровый учет

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Дом № 3 в жилом комплексе «Видный Город» получил кадастровый номер. Когда МКД получает кадастр, у его жильцов появляется возможность оформить свои квартиры в собственность, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детсады и школы, а также прикрепиться к поликлинике рядом с домом.

ЖК «Видный Город» в Ленинском округе был полностью достроен в январе 2023 года.

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Изначально застройщиком выступила компания «Урбан Групп», которая не справилась с обязательствами и была признана банкротом. Строительство объекта завершил Фонд развития территорий.

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