Подмосковье 16 февраля 2023, 10:40 Еще один дом в ЖК «Видный город» получил кадастровый номер в Ленинском округе

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Продолжается постановка на кадастровый учет зданий в ЖК «Видный город» Ленинского округа. На этот раз зарегистрирован жилой дом № 15, корпус 1.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья сообщили, что дому присвоен адрес: Московская область, Ленинский округ, город Видное, улица имени народного артиста СССР Мстислава Ростроповича, дом 4, корпус 1.

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Комплекс «Видный город» был достроен в январе 2023 года. Права дольщиков восстанавливают дом за домом.

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Первый застройщик — компания «Урбан Групп» — оказался банкротом и не смог выполнить своих обязательств. Завершать работы пришлось Фонду развития территорий за счет средств федерального и регионального бюджетов.

На днях губернатор Андрей Воробьев рассказал о перспективах еще одного бывшего проблемного объекта долевого строительства — ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Комплекс получит комфортную социальную инфраструктуру: детские сады, школу, поликлинику — все построят с учетом пожеланий людей.