Подмосковье 02 февраля 2023, 15:19 Еще один дом в ЖК «Симферопольский» в поселке Быково поставили на кадастровый учет

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Дом № 7 в жилом комплексе «Симферопольский» в поселке Быково Подольского округа поставили на кадастровый учет. Это позволит более 60 собственникам прописаться, оформить детей в детский сад или школу, а также прикрепиться к поликлинике.

ЗАО «Подольский ДСК» приступило к строительству ЖК в Быкове в 2012 году. Застройщик не справился с обязанностями и был признан банкротом. В 2022 году наблюдательный совет Фонда развития территории решил завершить строительство жилого комплекса «Симферопольский». Четыре дома в ЖК уже введены в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учет. Строительство двух других зданий завершится в скором времени.

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