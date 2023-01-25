Подмосковье 25 января 2023, 10:22 Еще один дом в ЖК «Симферопольский» в Подольске поставили на кадастр

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Дом № 2 в ЖК «Симферопольский» в Подольске поставили на кадастровый учет. Так, объект стал третьим зданием жилого комплекса, которому оперативно присвоили кадастровый номер в начале 2023 года.

Строительство панельных домов ЖК «Симферопольский» началось в 2012-2014 годах. В 2016 году работы остановились, а застройщик ЗАО «Подольский ДСК» был признан банкротом. После этого наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о завершении строительства жилого комплекса, передав права на дострой Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства Подмосковья.

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Дом находится по адресу: городской округ Подольск, сельское поселение Стрелковское, поселок Быково, улица Спортивная, дом 2.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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