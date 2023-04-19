Подмосковье 19 апреля 2023, 13:26 Еще один дом в ЖК «Пятницкие луга» достроят в Химках к сентябрю Главгосстройнадзор МО

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Строительство многоквартирного дома в жилом комплексе «Пятницкий луга» проверили в Химках. Он находится в деревне Юрлово. Работы планируют завершить в сентябре этого года.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре, в 13-этажном доме обустроят тысячу квартир. Там построят три корпуса, детский сад и парковку. В работах задействовали 835 человек.

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Сейчас во втором корпусе ведут работы по устройству монолитных конструкций девятого этажа. Готовность объекта составила 63%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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