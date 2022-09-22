Еще один дом в ЖК «Митино О2» поставили на кадастр в Красногорске | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 20:02 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Еще один дом в ЖК «Митино О2» поставили на кадастр в Красногорске

Читать 360tv в

Кадастровый номер получила еще одна новостройка в ЖК «Митино О2». Это позволит владельцам жилья полноценно распоряжаться своим имуществом — оформить права собственности, прикрепиться к поликлинике, записать детей в сады и школы.

На кадастр поставили дом № 8. Права восстановили для 311 участников долевого строительства.

Реклама

Строительство дома началось в 2017 году, однако застройщика вскоре признали банкротом. Его права и обязанности перешли Фонду развития территорий в 2019 году. Дом достроили за счет федерального и регионального бюджетов.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

0 0 0 0 0 0