Еще один дом в ЖК «Митино 02» ввели в эксплуатацию | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 18:44 Поделиться Telegram

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Viber Еще один дом в ЖК «Митино 02» ввели в эксплуатацию

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Права дольщиков еще одного долгостроя в Подмосковье оказались восстановлены. Минжилполитики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию девятого дома в составе ЖК «Митино О2». Это значит, что права еще 226 дольщиков снова восстановили. Жители ждали свои квартиры еще с 2019 года.

В доме, который недавно ввели в эксплуатацию, сразу 353 квартиры, их общая площадь составляет больше 18 тысяч квадратных метров. В этом доме также расположены 141 кладовая и 166 машиномест.

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Строительство началось еще в 2018 году силами ГК «Урбан Групп», которую позже признали банкротом. В 2019-м все обязанности перед дольщиками передали Фонду развития территорий. Строительство завершалось из федерального и регионального бюджетов.

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В общей сложности в этом жилом комплексе успели завершить строительство семи жилых домов. Семь корпусов уже ввели в эксплуатацию до 2022 года, таким образом, получилось восстановить в правах как минимум две тысячи дольщиков.

В целом в жилом комплексе «Митино О2» завершилось строительство семи жилых домов и головных инженерных сооружений. Семь корпусов были введены в эксплуатацию с 2019 по 2022 год, а более двух тысяч дольщиков восстановлены в правах. Кроме того, достроены и переданы на баланс администрации г. о. Красногорск здание водозаборного узла, канализационно-насосная станция и локальные очистные сооружения. В работе остаются два жилых дома, школа и детский сад.

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