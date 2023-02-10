Подмосковье 10 февраля 2023, 12:50 Еще один дом в ЖК «Лесобережный» в Красногорске поставили на кадастровый учет

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В ЖК «Лесобережный» Красногорске дом № 30 поставили на кадастр. Ему присвоили адрес: село Николо-Урюпино, Заречная улица, 11, сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Постановка дома на кадастровый учет позволяет владельцам оформить право собственности, зарегистрироваться в квартирах, записать детей в школы и детские сады и прикрепиться к поликлиникам.

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Отметим, дома ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года.

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