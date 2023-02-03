Подмосковье 03 февраля 2023, 15:31 Еще один дом в ЖК «Лесобережный» в Красногорске поставили на кадастровый учет

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Дом № 18 в жилом комплексе «Лесобережный» в Красногорске поставили на кадастровый учет. Теперь 267 дольщиков смогут оформить право собственности и распоряжаться своей недвижимостью.

Объект находится по адресу: городской округ Красногорск, село Николо-Урюпино, улица Сергея Жадобкина, дом 6.

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Первоначальный застройщик жилого комплекса «Урбан Групп» не справился со своими обязательствами и был признан банкротом. В декабре 2022 года объект был возведен Фондом развития территорий. В тот же месяц Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

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