Подмосковье 26 июня 2023, 12:16 Еще один дом в ЖК «Лайково» в Одинцове поставили на кадастр Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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В Одинцове еще один дом в ЖК «Лайково» поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Объекту присвоили адрес: село Лайково, микрорайон Город-событие, дом 20. Теперь жильцы дома смогут оформить право собственности на свои квартиры, получить регистрацию по месту жительства и осуществлять другие юридические действия.

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Отмечается, что ЖК в Одинцове стал последним введенным в эксплуатацию долгостроем девелопера ГК «Урбан Групп». Его возведение позволит обеспечить жильем свыше 1,9 тысячи человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе было 117 тысяч обманутых дольщиков. Из них 105,4 тысячи уже получили ключи от квартир или денежную компенсацию.

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