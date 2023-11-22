Подмосковье 22 ноября 2023, 17:55 Еще один дом построят в ЖК «Две столицы» в Химках к концу года Главгосстройнадзор МО

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Строительство корпуса 18.1 в жилом комплексе «Две столицы» проверили в Химках. Работы планируют завершить к концу года.

Как сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья, дом расположен вдоль Ленинградского шоссе. В нем обустроят 420 квартир комфорт-класса.

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Всего в составе ЖК 10 домов высотой от 12 до 22 этажей. На территории работают детские сады, школа, кафе и магазины. В пешей доступности находится пешеходный мост через железную дорогу, расширяющий транспортную доступность комплекса.

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