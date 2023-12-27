Подмосковье 27 декабря 2023, 10:44 Еще один дом построят в ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

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Третий корпус на 1365 квартир возведут на территории жилого комплекса «1-й Шереметьевский» в Химках. Разрешение на строительство выдали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Строительством займется девелопер проекта ГК ФСК. Это будет один из самых больших жилых домов в ЖК «1-й Шереметьевский» — площадь здания составит более 92,5 тысячи квадратных метров.

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Корпус возведут между объектами социальной инфраструктуры, жилыми домами и наземным паркингом. Во дворе сделают зоны отдыха, детские и спортивные площадки, оборудуют места для занятий спортом и маршруты для скандинавской ходьбы.

Жилой комплекс «1-й Шереметьевский» реализуют под брендом «1-го ДСК» в пешей доступности от станции МЦД-3 «Подрезково». В состав проекта входят пять многосекционных корпусов, школа, детский сад и наземный паркинг.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат ключи от квартир.

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