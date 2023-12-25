Подмосковье 25 декабря 2023, 11:27 Еще один дом поставили на кадастровый учет в ЖК «Березовая роща» в Раменском Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Еще один дом в жилом комплексе «Березовая роща» в Раменском округе поставили на кадастровую учет. Это дало возможность дольщикам оформить права собственности и совершать юридические сделки.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, постановка дома на кадастровую учет стала возможной благодаря совместной работе ведомства и Росреестра. Кадастровый номер получил корпус номер 10.

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Квартал рассчитан на 14 домов. Застройщик должен был передать квартиры 649 дольщикам в 2014-м году, однако не смог выполнить обязательства. Работы возобновили в марте прошлого года.

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