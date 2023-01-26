Подмосковье 26 января 2023, 10:13 Еще один дом достроили в ЖК «Видный Город» в Ленинском округе

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Корпус № 16.2 ЖК «Видный Городок» в Ленинском округе поставили на кадастр. Теперь собственники квартир смогут прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и полноценно распоряжаться имуществом.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, дом смогли достроить благодаря работе Фонда развития территорий. Он взял обязательства застройщика на себя после его банкротства.

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«Постановка дома на кадастровый учет дает возможность людям оформить право собственности на жилье, записать детей в школу и детский сад, прикрепиться к поликлинике», — отметила глава Минжилполитики Инна Федотова.

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