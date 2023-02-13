Подмосковье 13 февраля 2023, 17:20 Еще один дом достроили в ЖК Twin House в Люберцах

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Заключение о соответствии получил еще один дом в ЖК Twin House в Люберцах. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Жилой комплекс начали строить в 2018 году. В июле 2020 застройщик снизил темпы работ работы из-за финансовых трудностей.

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В новостройке смогут поселиться 255 семей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Там планируют открыть школу, детский сад и поликлинику.

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