13 февраля 2023, 17:20
Еще один дом достроили в ЖК Twin House в Люберцах
Заключение о соответствии получил еще один дом в ЖК Twin House в Люберцах. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.
Жилой комплекс начали строить в 2018 году. В июле 2020 застройщик снизил темпы работ работы из-за финансовых трудностей.
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В новостройке смогут поселиться 255 семей.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Там планируют открыть школу, детский сад и поликлинику.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Люберцы
Строительство
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