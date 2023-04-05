Подмосковье 05 апреля 2023, 12:04 Еще один дом достроили в ЖК «Симферопольский» в Подольске Министерство жилищной политики МО

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Еще один дом достроили в жилом комплексе «Симферопольский» в Подольске. Об этом сообщили на сайте «Подольский рабочий» со ссылкой на Минжилполитики Подмосковья.

Жилой комплекс строят в поселке Быково на Спортивной улице. Завершить работы планировали в 2012 году, но из-за финансовых трудностей их приостановили. Осенью 2020 года Фонд развития территорий принял решение о завершении строительства. На прошло неделе его полностью ввели в эксплуатацию.

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