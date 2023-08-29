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Еще один дилерский центр «КамАЗ» построят в Подмосковье | 360°

Подмосковье

29 августа 2023, 13:55

Еще один дилерский центр «КамАЗ» построят в Подмосковье

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Строительство 18-го дилерского центра «КамАЗ» продолжается в Подмосковье. Автотехцентр по продаже и обслуживанию автомобилей расположится в новом трехэтажном здании. Строительный надзор Московской области проконтролировал работы на объекте.

Дилерский центр «КамАЗ» займет первый этаж. Здесь намерены организовать ТО как отечественных, так и иностранных грузовиков.

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Уточняется, что на данный момент застройщик «Майер Групп» проводит устройство монолитных несущих конструкций подземной части и металлоконструкций надземной части.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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