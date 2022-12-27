Подмосковье 27 декабря 2022, 11:46 Еще один детский сад построят в жилом районе «Южная Битца» в Ленинском округе в 2024 году

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Третий детский сад построят в жилом районе «Южная Битца» в Ленинском округе. В нем смогут заниматься 325 детей. Учреждение планируют открыть в 2024 году.

В детском саду обустроят игровые комнаты и спальни, медицинский блок, кабинет логопеда, музыкальный и спортивный залы. На территории установят игровые площадки с теневыми навесами, места для хранения колясок и санок.

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Детский сад будут строить за счет внебюджетных средств. Всего в микрорайоне планируют создать четыре дошкольных учреждения, а также две школы, поликлинику, спортивные площадки, скейтпарк и места для выгула собак.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.