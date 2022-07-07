Еще один детский сад появится в ЖК «Новые Котельники» в Подмосковье

В жилом комплексе «Новые Котельники» скоро появится новый современный детский сад. Учреждение возведут для 235 юных жителей Котельников.

Сообщается, что такое разрешение уже выдало Министерство жилищной политики Подмосковья. Для строительства нового детского сада привлекут внебюджетные источники финансирования, это будет сделано в рамках комплексного развития территории.

Ранее в этом же жилом комплексе уже открыли один детский сад, он также рассчитан на 235 мест. Кроме этого дошкольного учреждения, скоро в ЖК появится современный медицинский центр, а также новое пожарное депо. Застройщиком выступает ООО СЗ «Котельники».

Площадь нового детского сада будет достаточно большой — сразу 4373 квадратных метра. Здание будет состоять из четырех этажей. В нем разместятся группы для детей, спортивный и музыкальный залы, кабинеты врача, педагога-психолога и логопеда, пищевой блок.