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    07 июля 2022, 14:53

    Еще один детский сад появится в ЖК «Новые Котельники» в Подмосковье

    Ирэна Вороник

    В жилом комплексе «Новые Котельники» скоро появится новый современный детский сад. Учреждение возведут для 235 юных жителей Котельников.

    Еще один детский сад появится в ЖК «Новые Котельники» в Подмосковье

    Сообщается, что такое разрешение уже выдало Министерство жилищной политики Подмосковья. Для строительства нового детского сада привлекут внебюджетные источники финансирования, это будет сделано в рамках комплексного развития территории.

    Ранее в этом же жилом комплексе уже открыли один детский сад, он также рассчитан на 235 мест. Кроме этого дошкольного учреждения, скоро в ЖК появится современный медицинский центр, а также новое пожарное депо. Застройщиком выступает ООО СЗ «Котельники».

    Площадь нового детского сада будет достаточно большой — сразу 4373 квадратных метра. Здание будет состоять из четырех этажей. В нем разместятся группы для детей, спортивный и музыкальный залы, кабинеты врача, педагога-психолога и логопеда, пищевой блок.