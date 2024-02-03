Подмосковье 03 февраля 2024, 12:25 Еще один автобусный маршрут до метро запустили для жителей Бритова и Софрина в Раменском Unsplash

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Дополнительная схема движения д. Бритово — м. «Котельники» в рамках действующего маршрута № 324 начала действовать в Раменском городском округе. Ее запуск поможет обеспечить комфортный проезд для жителей Бритова, Софрина и ряда других населенных пунктов

В будние дни по маршруту будут курсировать пять автобусов. Ежедневно они будут выполнять по 38 рейсов. В выходные на маршрут выведут три автобуса, которые выполнят 22 рейса за день. Первый рейс отправляется от остановки «Бритово» в 5:22, а последний от станции метро «Котельники» — в 21:00.

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В первые дни после запуска дополнительного маршрута будет вестись мониторинг пассажиропотока, чтобы при необходимости можно было внести корректировки.

Минтранс Подмосковья

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году. Он подчеркнул, что с ростом количества жителей региона возникла необходимость в дополнительных автобусных маршрутах.

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