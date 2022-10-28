Еще один аварийный объект полностью реконструируют в Подмосковье | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 00:11 Еще один аварийный объект полностью реконструируют в Подмосковье

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Миноблимущества Подмосковья провело торги по продаже аварийного здания в Дмитрове. Победитель выкупил его почти за семь миллионов рублей. После капремонта в здании планируют открыть медучреждение.

Еще один аварийный объект в Московской области будет полностью реконструирован, отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

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«Трехэтажное административное нежилое здание 1940 года постройки общей площадью 383 квадратных метра расположено в самом центре Дмитрова. Победитель торгов после проведенного капитального ремонта откроет здесь медицинское учреждение», — рассказала министр.

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Наталья Адигамова добавила, что с начала 2022 года министерством было реализовано 16 лотов на сумму 327 миллионов рублей и один пакет акций на сумму 119 миллионов рублей.

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