Подмосковье 04 марта 2024, 10:23 Еще один акушер-гинеколог в Подмосковье получил квартиру по льготной ипотеке Пресс-служба губернатора Московской области

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Социальная ипотека помогла подмосковному акушеру Ларисе Гурской купить квартиру с отделкой в новостройке. Программа реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Она позволяет медикам, учителям, молодым ученым и специалистам обзавестись собственным жильем.

«С малых лет я хотела быть медработником. Подростком часто лежала в больнице, поэтому тоже хотелось помогать людям. Не поступив в первый раз, не отчаялась», — сообщила Гурская.

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Она работает в ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» уже десять лет. По ее словам, работа нравится настолько, что медик ходит туда, как домой.

«Квартиру взяли в новостройке, ждем ключи. Хороший район, недалеко от работы. По площади — „евродвушка“, то есть у ребенка будет отдельная комната», — поделилась Гурская.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске.

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